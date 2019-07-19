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В Пензе награждены победители конкурса «Лучший двор, лучший дворник»

09:00 | 19.07.2019 | ЖКХ

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Пенза, 19 июля 2019. PenzaNews. Итоги городского конкурса «Лучший двор, лучший дворник», который впервые проведен в Пензе по инициативе мэра Виктора Кувайцева, объявлены в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося вблизи дома №35 на улице Кижеватова.

В Пензе награждены победители конкурса «Лучший двор, лучший дворник»

Фото: Penza-gorod.ru

Именно этот двор был признан конкурсной комиссией лучшим по итогам рассмотрения заявок.

За содержание данной территории отвечает ООО «Центр плюс» по обслуживанию жилого фонда, возглавляемое Натальей Карасевой. За победу в конкурсе управляющей компании полагается 300 тыс. рублей.

«Есть дворы более благоустроенные, чем ваш, потому что они находятся в новой застройке. Но ваша заслуга заключается в том, что за счет своего добрососедского отношения и ответственности вы сделали все, чтобы занять первое место в городе. Мы вам очень благодарны. Ваш пример самоорганизации показывает, что так может быть в каждом дворе, независимо от года постройки дома. Главное, что вы навели и поддерживаете порядок», — отметил Виктор Кувайцев, обращаясь к местным жителям в ходе церемонии награждения.

Второе место присуждено двору вблизи дома №138 на проспекте Строителей. Он находится в ведении жилищно-строительного кооператива «Аист», председателем правления которого является Ольга Сукманова. ЖСК получит в качестве вознаграждения 200 тыс. рублей.

Третье место занял двор вблизи дома №176 на улице Суворова. Он обслуживается ООО «Согласие и доверие», руководит которым Александр Кошелев. Этому двору полагается 100 тыс. рублей.

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Также в ходе праздника Виктор Кувайцев наградил лучшего дворника. Этого звания удостоена Алла Мизюряева, представляющая ООО «УК «Твой дом – Фаворит». Высокую оценку получили результаты ее работы во дворе дома №36 на улице Мира. Лучший дворник Пензы заслужил вознаграждение в размере 50 тыс. рублей.

Второго места удостоена дворник ЖСК «Аист» Нина Фомина, которая поддерживает порядок вблизи дома №138 на проспекте Строителей. Ей будет выплачено 30 тыс. рублей.

Третье место заняла Людмила Мансурова из ООО «ПензаЖилСервис Уют» за содержание двора дома №214 на улице Терновского. Ее вознаграждение составит 10 тыс. рублей.

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