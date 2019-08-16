Мэр Пензы посетил дворы, на благоустройство которых выделены гранты ЖКХ

Пенза, 16 августа 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил состояние дворов, на благоустройство которых ранее по итогам конкурса социально значимых проектов были выделены гранты в виде субсидий.

Фото: Facebook.com/VNKuvaitsev

Внимание мэра привлекли две территории: вблизи дома №4 на улице Кижеватова, находящегося в ведении ТСЖ «Горизонт-4», а также около дома №73 на проспекте Строителей, за состояние которого отвечает ТСЖ «Новичок».

Виктор Кувайцев отметил, что в обоих случаях председатели товариществ собственников жилья занимают активную позицию и пользуются поддержкой населения, благодаря чему удается совместными усилиями делать дворы комфортнее.

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«Люди понимают, что это их собственность, заинтересованы в развитии своих дворов, город нашел такой вариант оказать содействие собственникам. К примеру, на Кижеватова на обустройство пешеходных дорожек жители собрали более 300 тыс. рублей, плюс 500 тыс. рублей — средства гранта. На проспекте Строителей размер поддержки из городского бюджета составил 406 тыс. рублей, жители вложили 280 тыс. своих средств», — написал мэр на своей странице в Facebook.

Он добавил, что активисты строят дальнейшие планы по благоустройству территорий вблизи своих домов, в частности, по программе «Формирование современной городской среды».

«Всего в этом году на реализацию социально значимых проектов из городского бюджета направлено 18 млн. рублей. Софинансирование со стороны жителей — еще 15,7 млн. рублей. Всего будет реализовано 45 проектов», — напомнил Виктор Кувайцев.

По его словам, за счет этих средств намечено провести ремонт фасадов, кровли, подъездов, входных групп и инженерных сетей, обустроить детские и спортивные площадки, а также организовать мероприятия.