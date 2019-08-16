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Мэр Пензы посетил дворы, на благоустройство которых выделены гранты

18:23 | 16.08.2019 | ЖКХ

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Пенза, 16 августа 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил состояние дворов, на благоустройство которых ранее по итогам конкурса социально значимых проектов были выделены гранты в виде субсидий.

Мэр Пензы посетил дворы, на благоустройство которых выделены гранты

Фото: Facebook.com/VNKuvaitsev

Внимание мэра привлекли две территории: вблизи дома №4 на улице Кижеватова, находящегося в ведении ТСЖ «Горизонт-4», а также около дома №73 на проспекте Строителей, за состояние которого отвечает ТСЖ «Новичок».

Виктор Кувайцев отметил, что в обоих случаях председатели товариществ собственников жилья занимают активную позицию и пользуются поддержкой населения, благодаря чему удается совместными усилиями делать дворы комфортнее.

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«Люди понимают, что это их собственность, заинтересованы в развитии своих дворов, город нашел такой вариант оказать содействие собственникам. К примеру, на Кижеватова на обустройство пешеходных дорожек жители собрали более 300 тыс. рублей, плюс 500 тыс. рублей — средства гранта. На проспекте Строителей размер поддержки из городского бюджета составил 406 тыс. рублей, жители вложили 280 тыс. своих средств», — написал мэр на своей странице в Facebook.

Он добавил, что активисты строят дальнейшие планы по благоустройству территорий вблизи своих домов, в частности, по программе «Формирование современной городской среды».

«Всего в этом году на реализацию социально значимых проектов из городского бюджета направлено 18 млн. рублей. Софинансирование со стороны жителей — еще 15,7 млн. рублей. Всего будет реализовано 45 проектов», — напомнил Виктор Кувайцев.

По его словам, за счет этих средств намечено провести ремонт фасадов, кровли, подъездов, входных групп и инженерных сетей, обустроить детские и спортивные площадки, а также организовать мероприятия.

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