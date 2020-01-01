Пензенская область получит в 2020 году 193 млн. рублей на расселение ветхого жилья ЖКХ

Пенза, 21 августа 2019. PenzaNews. Денежные средства в размере 193 млн. рублей планируется предоставить Пензенской области в 2020 году на переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, такая же сумма предусмотрена для региона на 2021 год. Об этом сообщила первый заместитель министра финансов региона Марина Забара.

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«Ожидается поступление на переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ» на 2020–2021 годы по 193 млн. рублей ежегодно», — сказала она в ходе заседания комитета Законодательного собрания Пензенской области по экономической политике в среду, 21 августа.

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Марина Забара пояснила, что в связи с этими и другими ожидаемыми безвозмездными поступлениями, а также прочими изменениями необходимо внести корректировки в бюджет региона на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов.

Данный вопрос будет рассмотрен на очередной сессии регионального парламента в предстоящую пятницу, 23 августа.

24 апреля 2019 года правление Фонда содействия реформированию ЖКХ приняло решение об увеличении в 2020–2021 годах лимитов предоставления субъектам РФ финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации в части, касающейся ресурсов, предусмотренных на переселение граждан из аварийного фонда.

Для Пензенской области на эти годы утверждены суммы в размере 192 млн. 672 тыс. 403 рубля.