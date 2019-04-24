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Пензенская область получит около 231 млн. рублей на расселение аварийного жилья

18:57 | 24.04.2019 | ЖКХ

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Москва, 24 апреля 2019. PenzaNews. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил заявку Пензенской области на предоставление финансовой поддержки для переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, по этапу 2019–2020 годов.

Пензенская область получит около 231 млн. рублей на расселение аварийного жилья. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Из средств Фонда ЖКХ регион получит 230 млн. 830 тыс. рублей. В порядке софинансирования субъект федерации добавит 80 млн. 650 тыс. рублей.

Эти денежные средства будут направлены на переселение 520 человек из 265 аварийных жилых помещений общей площадью около 7 тыс. кв. метров на территории городов Пенза, Кузнецк, Каменка и Сурск.

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Согласно данным департамента внешних коммуникаций и связей с общественностью государственной корпорации, по состоянию на 24 апреля, правлением Фонда ЖКХ рассмотрены заявки и приняты решения о выделении средств 21 региону на общую сумму более 12,6 млрд. рублей.

Финансовые средства будут направлены на переселение 18 тыс. 967 человек из 8 тыс. 83 аварийных жилых помещений общей площадью 316 тыс. кв. метров на территории 186 муниципальных образований.

По официальной информации, в 2008–2016 годах для реализации программ переселения граждан из аварийного жилья из средств Фонда ЖКХ Пензенской области было выделено свыше 4 млрд. рублей. В порядке софинансирования регион добавил 2 млрд. 660 млн. рублей.

Эти средства были направлены на переселение 13 тыс. 521 человека из 5 тыс. 598 аварийных жилых помещений площадью около 207 тыс. кв. метров.

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