Более 80% домов в Пензе готовы к отопительному сезону — вице-мэр ЖКХ

Пенза, 22 августа 2019. PenzaNews. Более 80% жилых домов с централизованным отоплением в Пензе готовы к сезону холодов. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Юрий Ильин.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В целом выходим на финишный этап: жилой фонд города Пензы готов к зиме на 81,2%. Прошли гидравлические испытания учреждений образования, культуры и спорта. До 15 сентября все теплоснабжающие организации должны продемонстрировать свою готовность к работе в условиях отопительного периода. На данный момент идем по графику», — сказал вице-мэр в ходе заседания еженедельного штаба по подготовке к отопительному сезону.

Он поставил задачу приложить максимум усилий для восстановления к 1 сентября горячего водоснабжения там, где оно было приостановлено.

Докладывая о ремонте инженерных коммуникаций, технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев пояснил, что 26 августа организация планирует завершить работы на всех своих объектах и восстановить подачу горячего водоснабжения потребителям.

По его словам, отключения возможны только при аварийных ситуациях, сообщает пресс-служба мэрии.