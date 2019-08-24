Виктор Кувайцев ознакомился с работой пунктов раздельного сбора мусора в Казани ЖКХ

Казань, 24 августа 2019. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев, который также является заместителем председателя правления Ассоциации городов Поволжья, в составе делегации членов АГП ознакомился с работой мусороперегрузочной станции в Казани и с обустройством контейнерных площадок, на которых внедряются современные принципы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Фото: Penza-gorod.ru

«В Казани достаточно эффективно организована работа по сбору и вывозу мусора. Считаю, в Пензе необходимо еще раз вернуться к обсуждению взаимоотношений «муниципалитет — регоператор — управляющая компания» в части уборки растительных остатков и строительного мусора», — поделился он впечатлениями от увиденного в минувшую пятницу, 23 августа.

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Виктор Кувайцев добавил, что в Пензе необходимо внедрять раздельный сбор мусора.

«Городу нужны современные площадки и современные экологичные способы сбора отходов», — сказал мэр.

Он также высоко оценил проект по экологическому воспитанию подрастающего поколения в Казани, который предусматривает раздельный сбор мусора во всех школах и детских садах.

«Реализуя подобные мероприятия, надо понимать, что дети воспитываются на нашем примере, поэтому взрослые должны подавать образец поведения по отношению к обращению с мусором», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.