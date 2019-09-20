Решение об эксплуатации или расселении дома на улице Аустрина примут после экспертизы ЖКХ

Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. Экспертиза для определения дальнейшей судьбы пятиэтажного кирпичного дома №37 на улице Аустрина в Пензе будет назначена после проведения противоаварийных мероприятий, организованных из-за угрозы обрушения торцевой стены. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин в ходе выездного совещания в пятницу, 20 сентября.

Фото: Penza-gorod.ru

Он пояснил, что на основании полученных результатов будет приниматься решение о дальнейшей эксплуатации дома и его капитальном ремонте либо о расселении, за которое выступают жильцы.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в связи с частичным разрушением кирпичной кладки дома на улице Аустрина был введен режим повышенной готовности.

В рамках противоаварийных мероприятий предстоит заменить отдельные перемычки и произвести частичный разбор торцевой стены. Также намечено усилить стены металлическими обоймами, после чего восстановить кирпичную кладку.