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Решение об эксплуатации или расселении дома на улице Аустрина примут после экспертизы

16:35 | 20.09.2019 | ЖКХ

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Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. Экспертиза для определения дальнейшей судьбы пятиэтажного кирпичного дома №37 на улице Аустрина в Пензе будет назначена после проведения противоаварийных мероприятий, организованных из-за угрозы обрушения торцевой стены. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин в ходе выездного совещания в пятницу, 20 сентября.

Решение об эксплуатации или расселении дома на улице Аустрина примут после экспертизы

Фото: Penza-gorod.ru

Он пояснил, что на основании полученных результатов будет приниматься решение о дальнейшей эксплуатации дома и его капитальном ремонте либо о расселении, за которое выступают жильцы.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в связи с частичным разрушением кирпичной кладки дома на улице Аустрина был введен режим повышенной готовности.

В рамках противоаварийных мероприятий предстоит заменить отдельные перемычки и произвести частичный разбор торцевой стены. Также намечено усилить стены металлическими обоймами, после чего восстановить кирпичную кладку.

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