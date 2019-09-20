В Пензе жилой фонд практически полностью готов к отопительному сезону ЖКХ

Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. Жилой фонд в Пензе практически полностью готов к началу отопительного сезона. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Юрий Ильин.

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«Из 2 тыс. 552 домов есть вопросы по 55», — сказал он.

Вице-мэр пояснил, что они касаются, в частности, капитального ремонта инженерных коммуникаций.

Юрий Ильин добавил, что на следующей неделе каждая ситуация будет рассматриваться отдельно.

«К 1 октября мы должны запустить в полном объеме все социально значимые объекты городской инфраструктуры и жилой фонд», — подчеркнул он.

Вице-мэр отметил, что основные работы по пуску тепла в детсады и школы будут проведены в первые четыре дня с начала отопительного сезона, который стартует в Пензе 21 сентября.

По данным городской администрации, проблем с теплоснабжением учреждений здравоохранения не возникнет, так как многие из них переведены на модульные котельные.