В Пензе на старте отопительного сезона аварийные бригады будут дежурить круглосуточно ЖКХ

Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. Круглосуточное дежурство аварийных бригад будет организовано в Пензе в период начала отопительного сезона, который стартует в предстоящую субботу, 21 сентября. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Юрий Ильин.

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«В прошлом году по сравнению с более ранними периодами на 30% снизилось количество утечек как при старте отопительного сезона, так и на всем его протяжении. Несмотря на это, количество аварийных бригад не уменьшаем. 17 бригад из числа сотрудников теплоснабжающих организаций в круглосуточном режиме будут осуществлять дежурство и при необходимости работать над устранением возможных утечек на тепловых сетях», — сказал он.

По словам Юрия Ильина важно, чтобы специалисты управляющих компаний не допустили завоздушивания системы отопления, сообщает пресс-служба мэрии.