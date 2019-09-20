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В Пензе на старте отопительного сезона аварийные бригады будут дежурить круглосуточно

18:28 | 20.09.2019 | ЖКХ

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Пенза, 20 сентября 2019. PenzaNews. Круглосуточное дежурство аварийных бригад будет организовано в Пензе в период начала отопительного сезона, который стартует в предстоящую субботу, 21 сентября. Об этом сообщил заместитель главы городской администрации Юрий Ильин.

В Пензе на старте отопительного сезона аварийные бригады будут дежурить круглосуточно. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В прошлом году по сравнению с более ранними периодами на 30% снизилось количество утечек как при старте отопительного сезона, так и на всем его протяжении. Несмотря на это, количество аварийных бригад не уменьшаем. 17 бригад из числа сотрудников теплоснабжающих организаций в круглосуточном режиме будут осуществлять дежурство и при необходимости работать над устранением возможных утечек на тепловых сетях», — сказал он.

По словам Юрия Ильина важно, чтобы специалисты управляющих компаний не допустили завоздушивания системы отопления, сообщает пресс-служба мэрии.

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