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В Пензе тепло начало поступать в учреждения образования и здравоохранения

09:28 | 22.09.2019 | ЖКХ

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Пенза, 22 сентября 2019. PenzaNews. Тепло поступило в 19 школ, 22 детских сада, одно учреждение дополнительного образования, областную детскую больницу имени Н.Ф. Филатова и госпиталь для ветеранов войн в Пензе по итогам первого дня отопительного сезона 2019–2020 годов.

В Пензе тепло начало поступать в учреждения образования и здравоохранения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ход работ ответственные лица обсудили в ходе заседания, состоявшегося в мэрии вечером в минувшую субботу, 21 сентября.

При обсуждении сложившейся ситуации была достигнута договоренность, что компания «Т Плюс» приступит к переводу котельных в Арбеково и ТЭЦ-2 на зимний режим в воскресенье, 22 сентября.

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«Ожидается похолодание, днем +5°C. Ситуация будет иная. Надо срочно запускать котельные, работать с УК и ТСЖ, чтобы готовили дома к приему тепла», — отметил вице-мэр Юрий Ильин.

Он поручил представителям управления образования Пензы выборочно проверить температурный режим в отдельных учреждениях, особенно в детских садах.

В свою очередь заместитель председателя правительства области Дмитрий Семенов призвал обратить внимание на учреждения здравоохранения.

«Медперсонал и пациенты в понедельник должны прийти уже в теплые помещения», — сказал он.

Дмитрий Семенов также потребовал использовать выходной, когда многие жители дома, для подачи тепла в жилые дома, сообщает пресс-служба мэрии.

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