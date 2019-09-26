Белозерцев и Вагнер обсудили перспективы развития теплосетевого комплекса Пензы ЖКХ

Пенза, 26 сентября 2019. PenzaNews. Вопросы взаимодействия и перспективы развития теплосетевого комплекса Пензы стали основными темами рабочей встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и генерального директора ПАО «Т Плюс» Андрея Вагнера, которая состоялась в региональном правительстве в четверг, 26 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

Как отметил глава энергокомпании, в подготовку Пензы к зиме в 2019 году было инвестировано более 500 млн. рублей, из них 350 млн. — в теплосетевое хозяйство, при этом годом ранее вложения составили 330 млн., а в 2017-м — свыше 200 млн. рублей.

По словам Андрея Вагнера, в рамках капитального и текущего ремонта тепловых сетей в городе было переложено 5 км магистрального трубопровода, приведено в порядок основное и вспомогательное оборудование двух ТЭЦ и котельной «Арбеково».

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев отметил высокое качество работ и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество, направленное на обеспечение надежности энергоснабжения потребителей — жителей и предприятий города.

«Понятно, что тепловые сети нужно ремонтировать постоянно и капитально. Мы договаривались об этом с руководством ПАО «Т Плюс». И в текущем году на реконструкцию объектов выделены серьезные средства», — сказал Иван Белозерцев.

«Надеюсь, что это положительно отразится на теплоснабжении жилых домов, зданий социального назначения, предприятий и организаций», — добавил он.

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В ответ на это Андрей Вагнер подчеркнул, что компания продолжает модернизацию теплосетевого комплекса Пензы.

«Это уже принесло заметные результаты: за последний год число повреждений сократилось в 3–4 раза», — отметил он.

Вместе с тем глава «Т Плюс» обратил внимание руководителя субъекта федерации на проблему просроченной задолженности предприятий ЖКХ города за поставленную тепловую энергию, которая к началу осени достигла 1,6 млрд. рублей.

По мнению Андрея Вагнера, сложившаяся ситуация негативно влияет на работу компании в Пензенской области: долги и неплатежи ставят под угрозу проведение необходимых мероприятий по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры.