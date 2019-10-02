В Пензе не оправдались надежды на то, что неприятный запах воды пропадет после похолодания ЖКХ

Пенза, 2 октября 2019. PenzaNews. Проблема неприятного запаха питьевой воды, которая наблюдалась в Пензе еще в июле 2019 года, когда в регионе стояла жара, до настоящего времени не решена, несмотря на изменение погодных условий. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой группы «Российские коммунальные системы» («РКС»), в состав которой входит ООО «Горводоканал».

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«Сурское водохранилище по-прежнему «цветет». Это связано с нарушением экосистемы водоема, вызванным дефицитом воды, на данный момент в нем не хватает более 200 млн. кубометров воды. Водохранилище является единственным источником питьевой воды для Пензы. Обычно активное развитие планктона в нем происходит с мая по октябрь и прекращается с наступлением холодов. Но в этом году застой воды спровоцировал рост особого вида водорослей, устойчивых к низким температурам и провоцирующих появление специфичного запаха воды», — поясняется в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в связи со сложившейся ситуацией представители «Горводоканала» обратились за консультацией в специализированные научно-исследовательские учреждения, но пока безопасного способа уменьшения количества водорослей не предложено.

«В качестве временной меры в водохранилище был осуществлен сброс воды. Однако необходимо остановить изменение экосистемы водоема, предупредить застой воды и восстановить ихтиофауну. Для этого «Горводоканал» направляет обращения в крупнейшие специализированные организации, в том числе в Федеральное агентство водных ресурсов», — отмечается в сообщении «РКС».

В тексте уточняется также, что, несмотря на запах, вода пригодна для питья.