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Фонд ЖКХ одобрил заявку на финансирование энергоэффективного капремонта дома в Пензе

15:44 | 11.10.2019 | ЖКХ

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Пенза, 11 октября 2019. PenzaNews. Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит более 393 тыс. рублей на возмещение части расходов на оплату услуг и работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, выполненных в ходе капитального ремонта многоквартирного дома №150 на проспекте Строителей в Пензе. Соответствующая заявка региона одобрена правлением госкорпорации на заседании в пятницу, 11 октября.

Фонд ЖКХ одобрил заявку на финансирование энергоэффективного капремонта дома в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью Фонда ЖКХ, это первая заявка Пензенской области, поданная в 2019 году на предоставление финансовой поддержки на проведение энергоэффективного капремонта МКД.

По имеющейся информации, в доме 1997 года постройки проживают почти 170 человек. В ноябре 2018 года там были завершены работы по установке автоматизированного узла управления системой отопления (АУУ СО) с погодозависимым регулированием параметров теплоносителя.

Общая стоимость работ на объекте составляет около 492 тыс. рублей.

Размер годовой экономии расходов на оплату коммунальных ресурсов оценивается в 563 тыс. рублей.

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