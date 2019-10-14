Заключен контракт на строительство сетей водоснабжения на северо-западе Пензы ЖКХ

Пенза, 14 октября 2019. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова заключило с зарегистрированным в Энгельсе ООО «Средневолжская строительная компания» в лице гендиректора Валерия Бирюльцова муниципальный контракт на обустройство сетей водоснабжения в микрорайоне №7 третьей очереди строительства жилого района Арбеково.

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Его цена составила 19 млн. 701 тыс. 373 рубля.

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Работы будут выполняться в два этапа.

Один из них продлится по 29 октября, на этот период заложена сумма почти в 11,7 млн. рублей; другой — по 16 декабря 2019 года, в ходе него будет потрачено более 8 млн. рублей.

Согласно сведениям, размещенным на официальном портале госзакупок, проектная документация была разработана специалистами организации «Гражданпроект». Заказчиком на ее подготовку выступило ООО «Застава».

Место выполнения работ располагается вдоль южной границы микрорайонов №6 и №7, где осуществляется комплексное освоение территории, отведенной под жилую застройку.