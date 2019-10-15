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В Пензе наметили план работ до окончания месячника по благоустройству

11:33 | 15.10.2019 | ЖКХ

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Пенза, 15 октября 2019. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин обозначил задачи, которые планируется решить до окончания месячника по благоустройству — до 26 октября.

В Пензе наметили план работ до окончания месячника по благоустройству. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прежде всего это уборка и ликвидация несанкционированных навалов мусора [...] на улицах Бийской, Маршала Крылова, Тепличной, Набережной реки Мойки, проспекте Строителей», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 15 октября.

Юрий Ильин добавил, что необходимо убрать опавшую листву и мусор на улице Докучаева, на склоне вблизи дворца детского (юношеского) творчества, неподалеку от автовокзала и на других территориях.

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Вице-мэр пояснил, что также намечено посадить деревья на улицах Мира, Воронова и Ладожской.

Отдельно он остановился на уборке мест, подведомственных МУП «Спецбюро».

«В рамках субботника очищено от мусора около 10 тыс. квадратных метров кладбищ. По линии департамента ЖКХ города и управления ЖКХ Пензы надо проконтролировать вывоз мусора и до конца месячника завершить работу по приведению этих территорий в порядок», — отметил Юрий Ильин.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в ходе совещания также были подведены итоги субботника, состоявшегося 12 октября. По официальной информации, в нем приняли участие 19 тыс. 450 человек, было задействовано 84 единицы техники, вывезено 590 кубометров мусора, посажено 1 тыс. 110 деревьев.

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