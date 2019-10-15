В Пензе наметили план работ до окончания месячника по благоустройству ЖКХ

Пенза, 15 октября 2019. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин обозначил задачи, которые планируется решить до окончания месячника по благоустройству — до 26 октября.

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«Прежде всего это уборка и ликвидация несанкционированных навалов мусора [...] на улицах Бийской, Маршала Крылова, Тепличной, Набережной реки Мойки, проспекте Строителей», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 15 октября.

Юрий Ильин добавил, что необходимо убрать опавшую листву и мусор на улице Докучаева, на склоне вблизи дворца детского (юношеского) творчества, неподалеку от автовокзала и на других территориях.

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Вице-мэр пояснил, что также намечено посадить деревья на улицах Мира, Воронова и Ладожской.

Отдельно он остановился на уборке мест, подведомственных МУП «Спецбюро».

«В рамках субботника очищено от мусора около 10 тыс. квадратных метров кладбищ. По линии департамента ЖКХ города и управления ЖКХ Пензы надо проконтролировать вывоз мусора и до конца месячника завершить работу по приведению этих территорий в порядок», — отметил Юрий Ильин.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в ходе совещания также были подведены итоги субботника, состоявшегося 12 октября. По официальной информации, в нем приняли участие 19 тыс. 450 человек, было задействовано 84 единицы техники, вывезено 590 кубометров мусора, посажено 1 тыс. 110 деревьев.