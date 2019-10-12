В Пензе вблизи школы №66 высадили саженцы каштанов Общество

Пенза, 12 октября 2019. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев и депутат пензенской гордумы Виктор Кувайцев приняли участие в субботнике на территории школы №66 имени В.А. Стукалова, который прошел в рамках месячника по благоустройству.

Фото: пресс-служба администрации Пензы

Представители областной и городской власти вместе с учащимися и педагогами высадили не менее 30 саженцев каштанов.

Около одного из них — каштана конского — была установлена деревянная табличка. На ней, в частности, указано, что дерево посажено главой региона.

Завершилось экологическое мероприятие совместным чаепитием на свежем воздухе и общим фотографированием на память.

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Как сообщает пресс-служба мэрии Пензы, в ходе первого общегородского субботника, на который вышли активные жители, работники предприятий, студенты и школьники, новые деревья появились у технопарка «Рамеев», в скверах «Могилевский дворик», «Три гвоздики», в сквере имени В.В. Тарасова, на улицах Ново-Казанской, Антонова, Вишневой, Центральной, Терновского и других.

Часть саженцев была высажена в микрорайоне Арбеково и на Шуисте.

Помимо этого, участники субботника убрали мусор и опавшую листву.