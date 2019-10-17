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Компания «Т Плюс теплосеть Пенза» получила паспорт готовности к зиме

18:37 | 17.10.2019 | ЖКХ

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Пенза, 17 октября 2019. PenzaNews. Акционерное общество «Т Плюс теплосеть Пенза» получило паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2019–2020 годов.

Компания «Т Плюс теплосеть Пенза» получила паспорт готовности к зиме. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующий документ подписал начальник городского управления ЖКХ Александр Утин.

Как пояснил технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев, паспорт готовности официально подтверждает, что магистральные тепловые сети города технически готовы к зиме.

«Этому предшествовала большая работа в течение летнего периода. Весь запланированный объем выполнен на 100%. Мы приложим все силы для обеспечения надежного прохождения отопительного периода», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба группы «Т Плюс», в Пензе сформированы аварийные бригады, подготовлена техника, специалисты обеспечены необходимыми материалами.

В рамках летней ремонтной кампании было переложено более 8 км тепловых сетей в разных районах города. На модернизацию теплосетевого хозяйства организация направила свыше 350 млн. рублей.

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