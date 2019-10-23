Компания «Т Плюс» вложила 5 млн. рублей в ремонт котла на ТЭЦ-1 в Пензе ЖКХ

Пенза, 23 октября 2019. PenzaNews. Средний ремонт котла №11 на ТЭЦ-1 в Пензе, на модернизацию которого направлено 5 млн. рублей, завершен. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой группы «Т Плюс».

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«Энергетики заменили паросборную камеру, отремонтировали впрыски, конденсатор, а также провели работы по техническому диагностированию», — уточняется в пресс-релизе.

Как пояснил технический директор пензенской ТЭЦ-1 Сергей Мишанин, выполненные мероприятия позволят обеспечить надежную работу котла в осенне-зимний период и значительно повысить его эффективность.

«Ремонт оборудования не отразился на начале отопительного сезона. Теплоцентраль подала тепло вовремя», — подчеркнул он.

В 2019 году компания «Т Плюс» направила на подготовку энергетического комплекса Пензы к зимнему периоду свыше 500 млн. рублей. Более 350 млн. рублей составили инвестиции в теплосетевое оборудование. Еще свыше 150 млн. рублей было потрачено на ремонт ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково».