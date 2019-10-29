Специалисты «Пензаэнерго» выявили факты незаконного энергопотребления на 19 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 29 октября 2019. PenzaNews. Специалисты филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Пензаэнерго» выявили факты безучетного потребления электроэнергии более чем на 19 млн. рублей за период с января по сентябрь 2019 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой компании.

Фото: пресс-служба компании «Пензаэнерго»

«Энергетики выявили 303 случая безучетного потребления в объеме 7 млн. 305,7 тыс. кВт/ч. Помимо этого, составлено девять актов по бездоговорному потреблению в объеме 144,8 тыс. кВт/ч», — поясняется в пресс-релизе.

В нем уточняется, что 18 актов о безучетном энергопотреблении оформлено в отношении юридических лиц — недобросовестные предприниматели из Бессоновского, Пензенского, Мокшанского, Спасского, Белинского и Тамалинского районов похитили 6 млн. 450,2 тыс. кВт/ч.

«В отношении физических лиц контролеры филиала «Пензаэнерго» составили 285 актов о безучетном потреблении электроэнергии в объеме 855,5 тыс. кВт/ч. Наибольшие объемы хищений выявлены в Мокшанском районе — 115 актов на 311,1 тыс. кВт/ч, в Бессоновском — 27 на 123,3 тыс. кВт/ч, в Пензенском — 17 на 79,4 тыс. кВт/ч и в Белинском — 26 на 70,9 тыс. кВт/ч», — отмечается в сообщении.

По словам заместителя начальника управления реализации услуг и учета электроэнергии филиала «Пензаэнерго» Дмитрия Залепухина, последний всплеск фактов хищения среди физлиц зафиксирован в сентябре 2019 года.

«Он связан с сокращением продолжительности дня и резким понижением температуры. Ряд потребителей в это время задействовали электрические отопительные приборы, подключив их в обход приборов учета. Это существенно увеличило нагрузку на сеть. Благодаря тому, что наши распределительные сети оснащены интеллектуальной системой технического учета, мы сразу получаем информацию обо всех изменениях режимов работы и оперативно направляем наших сотрудников для устранения хищения электроэнергии», — сказал он.

Дмитрий Залепухин обратил внимание на то, что в распоряжении компании — современные приборы и средства обнаружения, а также опытный персонал.

«Безусловно, недобросовестные потребители больше теряют, оплачивая штрафы, чем экономят при умышленном искажении фактического объема потребления электроэнергии», — подчеркнул он.

Начальник управления напомнил, что, помимо доначисленной суммы за потраченную электроэнергию, нарушителям грозят штрафы по ст. 7.19 КоАП РФ «Самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа», уголовная ответственность, а в случае выхода из строя оборудования или техники — затраты на ремонт.

«При совершении несанкционированного подключения к электрическим сетям, при монтаже потайных электрокоммуникаций в обход прибора учета потребитель подвергает себя и своих близких смертельной опасности. Нередко такие эксперименты заканчиваются гибелью в результате поражения электрическим током или пожара», — отметил Дмитрий Залепухин.