В Кузнецке восемь семей получили новое жилье по программе расселения аварийного фонда ЖКХ

Пенза, 30 октября 2019. PenzaNews. Восемь семей, состоящих из 19 человек, получили новое жилье в рамках реализации программы расселения граждан из аварийного фонда по этапу 2019–2020 годов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

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«Шесть жилых помещений предоставлено по договорам мены, два — социального найма», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что на эти цели были направлены денежные средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, а также областного и городского бюджетов.

«Всего до конца 2019 года в Кузнецке планируется переселить еще 32 семьи, состоящие из 67 человек», — сказали в управлении.