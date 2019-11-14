Мэр Пензы указал на недостаточную эффективность мер по повышению качества водоснабжения ЖКХ

Пенза, 14 ноября 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин указал на недостаточную эффективность мер по повышению качества водоснабжения на территории города.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Качество воды из крана стало хуже. Порывы на сетях водоснабжения происходят чаще, что влечет за собой отключения воды и недовольство граждан. Решение этих проблем должно быть результатом реализации инвестпрограммы», — сказал он в ходе совещания с представителями ресурсоснабжающих организаций, состоявшегося в мэрии в четверг, 14 ноября.

Андрей Лузгин подчеркнул, что обеспечение граждан качественными коммунальными услугами является одной из важнейших задач.

Читайте также

Губернатор и глава «РКС» обсудили вопросы водоснабжения жителей Пензы

Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные ООО «Горводоканал», в 2019 году специалисты компании заменили более 10 км сетей водоснабжения. Это предусматривало демонтаж существующих коммуникаций при помощи специального оборудования, что позволило значительно увеличить объемы, а также не проводить земляные работы на дорогах.

В 2020 году «Горводоканал» планирует отремонтировать не менее 12 км ветхих сетей. В первую очередь намечено заменить участки, на которых происходит наибольшее число порывов.

Помимо этого, компания возводит сооружение повторного использования промывной воды и обезвоживания осадка. Ожидается, что реализация данного проекта позволит сократить потери воды до 8 млн. кубометров в год и исключить негативное воздействие на окружающую среду. Завершить работы планируется до конца года.

Кроме того, продолжается строительство насосной станции в Арбеково, с помощью которой будет обеспечиваться водоснабжение застраиваемых 6, 7 и 8 микрорайонов.