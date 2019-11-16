В Пензе отберут дворы для благоустройства по программе формирования комфортной среды ЖКХ

Пенза, 16 ноября 2019. PenzaNews. Управление ЖКХ Пензы объявило о начале приема предложений от заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную программу формирования комфортной городской среды на 2020 год.

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Он будет осуществляться с 18 ноября по 17 декабря.

Заседание комиссии по рассмотрению и оценке предложений назначено на 25 декабря.

Постановлением администрации Пензы от 13 ноября, которое подписал мэр Андрей Лузгин, утвержден порядок представления, рассмотрения и оценки поданных заявок.

Согласно тексту документа, заинтересованные лица должны подготовить, в частности, протоколы общих собраний собственников помещений всех многоквартирных домов, образующих двор, о намерении участвовать в программе.

Жильцы должны определиться с видами работ по благоустройству, которые могут затрагивать оборудование детских и спортивных площадок, парковок, озеленение территорий, а также обустройство мест накопления твердых коммунальных и крупногабаритных отходов.

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Помимо этого, от них требуется утвердить долю софинансирования работ, которые входят в так называемый «дополнительный» перечень. Она должна составлять не менее 5% от стоимости.

По итогам оценки поступивших предложений комиссия сформирует адресный перечень дворовых территорий для включения в муниципальную программу. Каждой из них будет присвоен порядковый номер в порядке возрастания исходя из наибольшего количества баллов.

Из этого перечня в программу будет включено восемь дворов — по два от каждого района: Ленинского, Железнодорожного, Первомайского и Октябрьского — в порядке очередности.

Вопрос об изменении количества территорий, подлежащих благоустройству, будет рассматриваться на основании решения общественной комиссии, исходя из средств, предусмотренных муниципальной программой.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в 2019 году по программе формирования комфортной городской среды было благоустроено 35 дворовых территорий.