В Пензе подвели итоги благоустройства дворов ЖКХ

Пенза, 17 сентября 2019. PenzaNews. Основной объем работ по благоустройству 35 дворовых территорий, включенных в 2019 году в приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», завершен в Пензе. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Александр Утин.

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«Работы по асфальтированию провел МУП «Пензадормост» в установленные сроки — до 1 сентября. По результатам технадзора обновление асфальтового покрытия выполнено качественно в соответствии с требованиями ГОСТ», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 17 сентября.

Александр Утин уточнил, что новый асфальт на внутриквартальных дорогах уложен на площади 47 тыс. кв. метров, обустроено 12 тыс. кв. метров тротуаров, а также около 17 тыс. кв. метров парковок.

Он добавил, что во дворах установлены 316 скамеек, 313 урн и 31 вазон.

Начальник управления ЖКХ Пензы напомнил, что там, где местные жители приняли участие в софинансировании работ, также велась установка детских игровых элементов.

«В Ленинском районе данные работы завершены, в остальных еще ведутся. По сведениям исполнителя, срок выполнения работ нарушен из-за задержки в отправке товара с завода-изготовителя, в связи с этим ведется претензионная работа. Установку игровых элементов планируем завершить до 30 сентября», — пояснил Александр Утин.

В свою очередь исполняющий обязанности главы администрации Пензы Сергей Волков поручил проконтролировать устранение всех недочетов до приемки работ.

«Во многих дворах остается строительный мусор, который портит весь вид обновленной дворовой площадки. Нужно договориться вплоть до комиссии, которая будет принимать работу: благоустройство завершено, жители довольны — тогда подписываем акт», — цитирует Сергея Волкова пресс-служба мэрии.