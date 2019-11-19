Мэр Пензы объяснил, почему будет отобрано только восемь дворов для благоустройства ЖКХ

Пенза, 19 ноября 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин объяснил уменьшение числа дворов, которые планируется благоустроить в 2020 году по программе формирования комфортной городской среды, стремлением привести в порядок территории большей площади и направить на каждую из них значительный объем денежных средств.

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«В этом году мы планируем отобрать чуть меньшее количество дворов, при этом потратив на благоустройство каждого двора большее количество денег», — сказал он журналистам перед началом 25-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области во вторник, 19 ноября.

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Андрей Лузгин уточнил, что на благоустройство одного двора по программе 2019 года было выделено менее 3 млн. рублей, что не позволяло выполнить комплексное благоустройство больших придомовых территорий.

По его словам, в связи с этим решено переформатировать работу и на этот раз вместо 35 дворов отобрать восемь — по два в каждом районе города.

«Пока мы выбираем в рамках тех средств, которые у нас выделены», — отметил мэр.

Он выразил надежду на то, что количество граждан, которых затронет программа формирования комфортной городской среды, в 2020 году не уменьшится.