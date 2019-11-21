Причиной утечки на улице Кураева в Пензе стал перелом трубы — «Горводоканал» ЖКХ

Пенза, 21 ноября 2019. PenzaNews. Перелом трубы стал причиной утечки на водопроводных сетях на улице Кураева в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила специалист по связям с общественностью ООО «Горводоканал» Мария Асельдерова, комментируя ход работ по ликвидации последствий коммунальной аварии, произошедшей в центре города утром в четверг, 21 ноября.

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«В 8.30 в аварийно-диспетчерскую службу предприятия поступила заявка об утечке на сетях водопровода. В 9.00 сотрудниками ресурсоснабжающей организации были приняты срочные меры для ликвидации порыва. Ввиду того, что место аварии располагается на возвышенности, поток воды хлынул вниз по улице Володарского», — пояснила собеседница агентства.

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Она добавила, что в 11.00 для выполнения ремонтно-восстановительных работ пришлось отключить холодное водоснабжение в зданиях, расположенных на территории от улицы Московской до улицы Красной.

«В устранении утечки задействовано шесть единиц техники», — отметила собеседница агентства.

По словам Марии Асельдеровой, для замены подготовлено два метра стальной трубы.

«Мероприятия по ремонту сетей планируется завершить к концу дня. Предположительно, к 17.00 холодное водоснабжение в данном районе будет восстановлено, после чего рабочие произведут благоустройство территории», — подытожила она.