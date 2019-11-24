Земельный участок на улице Леонова в Пензе будет изъят для муниципальных нужд ЖКХ

Пенза, 24 ноября 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка площадью 1 тыс. 134 кв. метра по адресу: улица Леонова, 13.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее решение принято в связи с тем, что 24 апреля 2014 года межведомственная комиссия признала расположенный на этом участке многоквартирный дом 1953 года постройки аварийным и подлежащим сносу, а позднее он был включен в муниципальную программу переселения, которая утверждена 29 марта 2019 года.

По официальной информации, в настоящее время земельный участок принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме.

Согласно подписанному мэром постановлению, для муниципальных нужд также предстоит изъять у собственников два жилых помещения.

Владельцам будут направлены копии соответствующего решения и соглашения об изъятии. Управление муниципального имущества Пензы должно принять меры по определению размера возмещения за объекты недвижимости.