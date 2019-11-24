EN
12:16:14 Воскресенье, 24 ноября
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Земельный участок на улице Леонова в Пензе будет изъят для муниципальных нужд

11:36 | 24.11.2019 | ЖКХ

Печать

Пенза, 24 ноября 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин подписал постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка площадью 1 тыс. 134 кв. метра по адресу: улица Леонова, 13.

Земельный участок на улице Леонова в Пензе будет изъят для муниципальных нужд. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее решение принято в связи с тем, что 24 апреля 2014 года межведомственная комиссия признала расположенный на этом участке многоквартирный дом 1953 года постройки аварийным и подлежащим сносу, а позднее он был включен в муниципальную программу переселения, которая утверждена 29 марта 2019 года.

По официальной информации, в настоящее время земельный участок принадлежит собственникам помещений в многоквартирном доме.

Согласно подписанному мэром постановлению, для муниципальных нужд также предстоит изъять у собственников два жилых помещения.

Владельцам будут направлены копии соответствующего решения и соглашения об изъятии. Управление муниципального имущества Пензы должно принять меры по определению размера возмещения за объекты недвижимости.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе пенсионерка лишилась почти 100 тыс. рублей после звонка незнакомца В Бековском районе женщина ударила сожителя ножом
В Пензе стипендии мэра назначены 20 школьникам и студентам В Пензе задержаны подозреваемые в серии автоугонов
Пензенское правительство распределило гранты на развитие образования В Пензе 17-летняя девушка стала фигурантом дела о наркотиках
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама