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В Пензе не могут обеспечить жильем людей, дом которых сгорел после признания его аварийным

10:45 | 30.03.2018 | Общество

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Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Люди, жившие в многоквартирном доме №13 на улице Леонова в Пензе, который был признан аварийным после 1 января 2012 года, а впоследствии сгорел, не могут получить новые квартиры в собственность, так как программа расселения пока не принята. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова.

В Пензе не могут обеспечить жильем людей, дом которых сгорел после признания его аварийным

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В настоящее время они не могут быть обеспечены жильем в порядке расселения, так как отсутствуют региональная и муниципальная адресные программы по переселению граждан из такого аварийного жилищного фонда», — пояснила она, выступая с отчетом о деятельности за 2017 год в ходе 7-й очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области в пятницу, 30 марта.

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Омбудсмен добавила, что эти программы могут быть сформированы и утверждены после принятия федерального закона о внесении изменений в Жилищный кодекс РФ, которые будут предусматривать новые механизмы переселения.

«В целях содействия решению данного вопроса на федеральном уровне мною было направлено соответствующее предложение уполномоченному по правам человека Российской Федерации [Татьяне Москальковой]», — сказала Елена Рогова.

По ее словам, в настоящее время люди, владевшие квартирами в сгоревшем доме, живут в маневренном фонде.

Елена Рогова уточнила также, что всего в Пензенской области насчитывается 197 домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года и по этой причине не вошедших в прежнюю программу расселения.
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