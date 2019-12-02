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Губернатор потребовал от мэра Пензы уволить неэффективных чиновников от ЖКХ

11:31 | 02.12.2019 | ЖКХ

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Пенза, 2 декабря 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от главы администрации Пензы Андрея Лузгина принять кадровые решения в отношении должностных лиц, неспособных навести порядок в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Губернатор потребовал от мэра Пензы уволить неэффективных чиновников от ЖКХ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Недовольство руководителя субъекта федерации вызвала ненадлежащая работа предприятий ЖКХ в период снегопада и сразу после него, что привело к гололедице.

«За сутки пять дорожно-транспортных происшествий, семь пострадавших», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 2 декабря.

Иван Белозерцев добавил, что в утренние часы на улицах Пензы не видно коммунальной техники, а если работы по очистке дорог и тротуаров и ведутся, то преимущественно в центре города.

«Пусть уходят те, которые не выполняют свои задачи. [...] Никого палкой не выгонишь, но работать не хотят, результата нет», — подчеркнул губернатор.

Обращаясь к Андрею Лузгину, он потребовал уделить сфере ЖКХ особое внимание.

«Вы новый глава администрации, Вы только начинаете работать, поэтому прошу Вас обратить внимание на благоустройство», — сказал Иван Белозерцев.

По его мнению, неэффективные чиновники должны лишиться своих должностей.

«Кто не работает — свободны, их не должно быть. Кто работает — пусть остается», — обозначил свою позицию губернатор.

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