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Мэр призвал предупредить появление бесхозяйных сетей в Пензе

15:50 | 10.12.2019 | ЖКХ

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Пенза, 10 декабря 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин поставил перед подчиненными задачу предупредить появление бесхозяйных инженерных сетей.

Мэр призвал предупредить появление бесхозяйных сетей в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, он поручил проанализировать ситуацию, когда сети признаются собственностью участников долевого строительства, что не дает муниципалитету право их обслуживать.

Андрей Лузгин предложил специалистам управления градостроительства и архитектуры рассмотреть вопрос о внесении корректировок в действующий порядок выдачи разрешительной документации, чтобы застройщик при вводе дома в эксплуатацию оформлял техническую документацию на объекты инженерной инфраструктуры и самостоятельно ставил их на кадастровый учет.

«Эти меры позволят в дальнейшем предупредить появление бесхозяйных сетей», — отметил мэр в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 10 декабря.

Отдельное внимание он уделил вопросу, касающемуся оформлению права собственности на бесхозяйные сети.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в 2018–2019 годах на учет в качестве безхозяйных было поставлено более 200 объектов инженерной инфраструктуры: 76 объектов теплоснабжения, 52 — водоснабжения и водоотведения, 61 — газоснабжения, 7 — освещения, 5 — электричества. На 153 оформлено право муниципальной собственности.

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