Названы примерные сроки сноса аварийного дома на улице Карпинского в Пензе ЖКХ

Пенза, 13 декабря 2019. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов назвал примерные сроки сноса аварийного дома №16 на улице Карпинского, включенного в программу расселения ветхого фонда.

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«В этом доме имеется одно нерасселенное помещение. Собственница отказалась от переезда и денежной компенсации за имущество. На данный момент есть решение суда, и эту выплату муниципалитет перечислит на депозит нотариуса», — пояснил он в ходе приема граждан в минувший четверг, 12 декабря.

Вице-мэр добавил, что необходимые денежные средства будут заложены в бюджет города.

«В I квартале 2020 года после их перечисления у муниципалитета будут основания снести дом», — цитирует Магомеда Агамагомедова пресс-служба администрации Пензы.