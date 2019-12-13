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Названы примерные сроки сноса аварийного дома на улице Карпинского в Пензе

09:39 | 13.12.2019 | ЖКХ

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Пенза, 13 декабря 2019. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов назвал примерные сроки сноса аварийного дома №16 на улице Карпинского, включенного в программу расселения ветхого фонда.

Названы примерные сроки сноса аварийного дома на улице Карпинского в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В этом доме имеется одно нерасселенное помещение. Собственница отказалась от переезда и денежной компенсации за имущество. На данный момент есть решение суда, и эту выплату муниципалитет перечислит на депозит нотариуса», — пояснил он в ходе приема граждан в минувший четверг, 12 декабря.

Вице-мэр добавил, что необходимые денежные средства будут заложены в бюджет города.

«В I квартале 2020 года после их перечисления у муниципалитета будут основания снести дом», — цитирует Магомеда Агамагомедова пресс-служба администрации Пензы.

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