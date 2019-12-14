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В Пензенской области прокуратура продлила работу горячей линии по вопросам ЖКХ

11:15 | 14.12.2019 | ЖКХ

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Пенза, 14 декабря 2019. PenzaNews. Горячая линия по вопросам ЖКХ будет действовать в органах прокуратуры Пензенской области дольше, чем планировалось изначально.

В Пензенской области прокуратура продлила работу горячей линии по вопросам ЖКХ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Такое решение принято в связи с востребованностью подобного формата взаимодействия надзорного ведомства с гражданами.

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В период с 25 ноября по 6 декабря жителям предлагалось по телефону сообщать о фактах ненадлежащей эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, теплосетей, котельных, а также объектов электроэнергетики, в отношении которых длительное время не проводятся ремонтно-восстановительные работы. В итоге поступило более 100 звонков.

В связи с этим горячая линия продолжит функционировать.

Жители районов могут узнать номера телефонов, по которым сотрудники прокуратуры принимают обращения, из местных СМИ.

Номера, выделенные для этих целей в Ленинском, Железнодорожном, Октябрьском и Первомайском районах Пензы, указаны на сайте прокуратуры области. Звонки по ним будут приниматься 16, 17 и 18 декабря.

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