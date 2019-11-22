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В Пензе прокуратура запустит горячую линию после коммунального ЧП с погибшими

17:15 | 22.11.2019 | ЖКХ

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Пенза, 22 ноября 2019. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области запустит горячую линию по вопросам работы объектов жилищно-коммунального хозяйства после чрезвычайного происшествия на улице Аустрина в Пензе, где после порыва на теплотрассе автомобиль провалился в яму с водой, в результате чего погибли два человека.

В Пензе прокуратура запустит горячую линию после коммунального ЧП с погибшими. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, горячая линия будет действовать по телефону:+7 (8412) 32-90-78.

В период с 25 ноября по 6 декабря по этому номеру жители могут сообщить о фактах ненадлежащей эксплуатации сетей водоснабжения и водоотведения, теплосетей, котельных, а также объектов электроэнергетики, в отношении которых длительное время не проводятся ремонтно-восстановительные работы.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по факту ЧП на улице Аустрина в Пензе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

В ходе расследования установлено, что 19 ноября около 9.00 рядом с домом №37А произошел порыв трубы тепломагистрали, который повлек за собой полное размывание грунта и обвал асфальтового покрытия. В результате двигавшийся по данному участку автомобиль «Lada Largus» в 9.35 провалился в образовавшуюся яму, заполненную горячей водой. Двое мужчин, находившихся в салоне, погибли.

Следователи изъяли участок поврежденной трубы, а также документацию у компании – собственника теплосети, обслуживающей организации и фирмы, проводившей экспертизу промбезопасности.

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