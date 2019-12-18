Специалисты «Т Плюс» выявили незаконные объекты в охранных зонах теплосетей ЖКХ

Пенза, 18 декабря 2019. PenzaNews. Специалисты «Т Плюс» после инцидента на парковке вблизи магазина на улице Аустрина в Пензе, где автомобиль с людьми провалился в яму с водой, провели внеплановые проверки соблюдения особых условий использования земельных участков в границах охранных зон теплосетей, в результате которых выявили в регионах присутствия около 5 тыс. незаконных сооружений и прочих объектов. Об этом сообщил председатель правления, генеральный директор компании Андрей Вагнер.

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«Если возвращаться к пензенской трагедии, [...] в нарушение всех инженерных требований к эксплуатации и содержанию трубопровода был устроен автомобильный проезд, что вызвало поломку перекрытия», — пояснил он в ходе пресс-конференции, в которой в режиме видеосвязи приняли участие представители структурных подразделений 16 регионов, в том числе Пензенской области.

Андрей Вагнер добавил, что в связи с этим была проанализирована ситуация на всех участках, по которым проходят сети компании.

«К ужасу и несчастью, на наших тепловых сетях — над ними — расположены и детские игровые площадки, и все, что хочешь. [...] Мы сейчас вышли на владельцев, мы вышли на муниципалитеты с однозначным требованием убрать [незаконные сооружения]. Подключили прокуратуру и все силовые ведомства. Там объектов таковых не должно быть», — сказал генеральный директор ПАО «Т Плюс».

Он подчеркнул, что организация начинает масштабную кампанию по наведению порядка в этой сфере.

«Я не хотел бы пугать жителей городов в этой части, но когда детская площадка находится не там, где должна быть, это, во-первых, опасно», — отметил Андрей Вагнер.

В свою очередь директор филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин уточнил, что по итогам проверок охранных зон теплосетей на территории Пензы выявлено 192 потенциально опасных участка, при этом в Саранске, который также входит в зону ответственности структурного подразделения компании, их насчитывается 320.

По словам Андрея Ванина, среди незаконных объектов, размещенных над теплосетями, чаще всего встречаются парковки.