Пензенская область запросила на расселение аварийного жилья около 193 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 23 декабря 2019. PenzaNews. Пензенская область направила в Фонд содействия реформированию ЖКХ заявку на получение финансовой поддержки в размере около 193 млн. рублей на переселение 385 человек из 216 аварийных жилых помещений общей площадью около 6 тыс. кв. метров на территории Пензы, Кузнецка, Сурска и Титовского сельсовета Пачелмского района.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Речь идет об аварийном фонде, признанном таковым до 1 января 2017 года.

Регион рассчитывает получить денежные средства на реализацию этапа 2020–2021 годов федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда».

По информации департамента внешних коммуникаций и связей с общественностью Фонда ЖКХ, с 2008 по 2016 годы Пензенской области для реализации программ переселения граждан из аварийного жилья из средств госкорпорации было выделено более 4 млрд. рублей. В порядке софинансирования регион добавил около 2,7 млрд. рублей. Эти средства были направлены на переселение 13,5 тыс. человек из 5 тыс. 598 аварийных жилых помещений площадью 206,5 тыс. кв. метров.

24 апреля 2019 года правление Фонда ЖКХ одобрило заявку Пензенской области на предоставление финансовой поддержки в объеме 230,8 млн. рублей на реализацию этапа 2019–2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Объем софинансирования со стороны региона составляет около 80,7 млн. рублей. В рамках данного этапа предусмотрено переселение 520 человек из 265 аварийных жилых помещений общей площадью почти 7 тыс. кв. метров на территории Пензы, Кузнецка, Каменки и Сурска.