Сергей Мишанин стал главным инженером филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» ЖКХ

Пенза, 23 января 2020. PenzaNews. Сергей Мишанин назначен на должность главного инженера филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

Фото: пресс-служба филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»

По сообщению пресс-службы компании, среди его основных задач на новом посту — надежное и бесперебойное энергоснабжение жителей и предприятий Мордовии и Пензенской области, а также выполнение планов по инвестиционным проектам.

Кроме того, внимание главного инженера будет сфокусировано на повышении квалификации сотрудников технического направления.

Мишанин Сергей Николаевич родился в Пензе 3 мая 1973 года.

Окончил Саратовский государственный технический университет по специальности «Промышленная теплоэнергетика».

Трудовой путь начал в 1995 году на пензенской ТЭЦ-1 в должности машиниста-обходчика по турбинному оборудованию котлотурбинного цеха (КТЦ).

Затем работал машинистом паровых турбин, старшим машинистом турбинного отделения, начальником смены КТЦ.

С 2001 по 2003 годы — заместитель начальника котлотурбинного цеха по котельному отделению, в 2003–2009 годах — замначальника КТЦ по турбинному отделению.

С 2009 по 2015 годы — начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-1.

В 2015 году был назначен на должность технического директора пензенской ТЭЦ-1, входящей в состав филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс».