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Сергей Мишанин стал главным инженером филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»

09:23 | 23.01.2020 | ЖКХ

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Пенза, 23 января 2020. PenzaNews. Сергей Мишанин назначен на должность главного инженера филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в Саранске и Пензе.

Сергей Мишанин стал главным инженером филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»

Фото: пресс-служба филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс»

По сообщению пресс-службы компании, среди его основных задач на новом посту — надежное и бесперебойное энергоснабжение жителей и предприятий Мордовии и Пензенской области, а также выполнение планов по инвестиционным проектам.

Кроме того, внимание главного инженера будет сфокусировано на повышении квалификации сотрудников технического направления.

Мишанин Сергей Николаевич родился в Пензе 3 мая 1973 года.

Окончил Саратовский государственный технический университет по специальности «Промышленная теплоэнергетика».

Трудовой путь начал в 1995 году на пензенской ТЭЦ-1 в должности машиниста-обходчика по турбинному оборудованию котлотурбинного цеха (КТЦ).

Затем работал машинистом паровых турбин, старшим машинистом турбинного отделения, начальником смены КТЦ.

С 2001 по 2003 годы — заместитель начальника котлотурбинного цеха по котельному отделению, в 2003–2009 годах — замначальника КТЦ по турбинному отделению.

С 2009 по 2015 годы — начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-1.

В 2015 году был назначен на должность технического директора пензенской ТЭЦ-1, входящей в состав филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс».

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