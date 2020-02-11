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В Пензе жильцам дома вернули около 150 тыс. рублей, незаконно начисленных за ЖКУ

11:06 | 11.02.2020 | ЖКХ

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Пенза, 11 февраля 2020. PenzaNews. Общество с ограниченной ответственностью «Городская управляющая компания» произвело перерасчет платы за коммунальные услуги, потребленные при содержании общего имущества многоквартирного дома №8 на улице Ново-Казанской в Пензе за период с декабря 2018 года по сентябрь 2019-го на сумму около 150 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Госжилстройтехинспекции Пензенской области.

В Пензе жильцам дома вернули около 150 тыс. рублей, незаконно начисленных за ЖКУ. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Внеплановая документарная проверка в отношении организации была проведена в ноябре. По ее результатам управляющая компания получила предписание с требованием вернуть жильцам незаконно взысканные денежные средства.

Перерасчет отражен в платежных документах за декабрь 2019 года.

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