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В Заречном благоустроят семь дворов

16:30 | 12.02.2020 | ЖКХ

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Заречный, 12 февраля 2020. PenzaNews. Семь дворов включены в перечень территорий, подлежащих благоустройству в Заречном Пензенской области в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

В Заречном благоустроят семь дворов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее соответствующие заявки подали жильцы многоквартирных домов.

Все поступившие предложения были ранжированы с учетом нескольких критериев, среди которых — доля софинансирования работ собственниками квартир, участие в конкурсах «Мой дом, мой двор» и «Снежные фантазии», срок подачи заявки, уровень поддержки жильцами идеи об участии в проекте и платежная дисциплина.

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В результате решено проводить работы по благоустройству дворов в следующем порядке: проспект Мира, 64; улица Ленина, 59; улица Строителей, 2; улица Ленина, 54; проспект 30-летия Победы, 45; улица Светлая, 25; улица Зеленая, 16.

Как сообщает управление общественных связей Заречного, в этих дворах за счет средств муниципальной программы будут отремонтированы тротуары, заменен асфальт на проезжей части, модернизировано освещение, обновлены и при необходимости установлены дополнительно лавки и урны.

Кроме того, вблизи некоторых домов будут обустроены парковки и детская площадка.

Заявки на участие в программе в 2021 году можно подать в городскую администрацию до 1 ноября.

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