В Пензе выбраны дворы для благоустройства в 2020 году ЖКХ

Пенза, 27 декабря 2019. PenzaNews. Специально созданная комиссия выбрала восемь дворовых территорий для выполнения в 2020 году работ по благоустройству в рамках программы формирования современной городской среды.

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Всего в ходе отбора, объявленного ранее управлением ЖКХ Пензы, поступило 53 заявки, которые оценивались в соответствии с утвержденными критериями.

В результате в каждом из районов Пензы определено по две территории.

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В Ленинском по этой программе будут благоустроены дворы, ограниченные домами №34, №36, №38 на улице Карпинского и №192А на улице Суворова; а также №1А и №19 на улице Фурманова.

В Железнодорожном отобраны дворы по адресам: Жемчужный проезд, 2; улица Клары Цеткин, 17.

В Первомайском районе работы будут проводиться во дворах, ограниченных домами №9 и №11 на улице Кижеватова; а также №11, №18, №20 и №22 на улице Пушанина.

На территории Октябрьского в программу включены дворы по адресам: проспект Строителей, 25; а также вблизи домов №27, №29 и №33 на улице Ладожской.

«Будут определены объемы работ по благоустройству, разработаны дизайн-проекты, виды планируемых к установке элементов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы.