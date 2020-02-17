В Пензенской области не все участки для многодетных семей обеспечены инфраструктурой ЖКХ

Пенза, 17 февраля 2020. PenzaNews. Не все земельные участки, предоставленные в Пензенской области нуждающимся многодетным семьям, обеспечены инженерной инфраструктурой. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Дмитрий Семенов.

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«Сетями электроснабжения обеспечено 2 тыс. 680 участков, это 91%; водоснабжением — 1 тыс. 813, это 61,5%; газоснабжением — 2 тыс. 541, это 86,2%», — сказал он, выступая с докладом в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 17 февраля.

Дмитрий Семенов добавил, что инфраструктура в полном объеме создана в Башмаковском, Бековском, Белинском, Вадинском, Колышлейском, Лунинском, Малосердобинском, Мокшанском, Наровчатском, Неверкинском, Нижнеломовском, Никольском, Спасском, Тамалинском, Шемышейском и Лопатинском районах.

Говоря о ситуации в Пензе, зампред областного правительства отметил, что по обеспечению электричеством и газом проблем нет, а вода подведена примерно к половине земельных участков.

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«Проблема по городу Кузнецку: 264 участка обеспечено электроэнергией, 298 — газом, но ноль участков обеспечено водой», — пояснил он.

Перечисляя проблемные моменты, Дмитрий Семенов уточнил, что в Кузнецком районе инженерная инфраструктура имеется менее чем на половине из 123 участков, а в Сердобском — на 14 из 52.

По словам зампреда регионального правительства, финансирование работ ведется из разных источников: на строительство сетей водоснабжения и дорог к земельным участкам в Пензе направлены бюджетные средства, обустройство электросетей и магистрального газопровода осуществлялось за счет инвестпрограмм «Горэлектросети» и «Газпрома» соответственно, а распределительные сети проложены благодаря надбавке к тарифу.