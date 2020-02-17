Почти 93% нуждающихся многодетных семей бесплатно получили земельные участки — министр Общество

Пенза, 17 февраля 2020. PenzaNews. 2 тыс. 948 многодетных семей, которые признаны нуждающимися в жилых помещениях, бесплатно получили в собственность земельные участки в Пензенской области с июля 2011 года по настоящее время. Об этом сообщил министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полностью обеспечены земельными участками многодетные семьи, поставленные на учет в городе Кузнецке, в Бековском, Вадинском, Камешкирском, Кузнецком, Лопатинском, Наровчатском, Никольском, Сосновоборском, Спасском, Тамалинском, Малосердобинском и Шемышейском районах», — отметил он, выступая с докладом в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 17 февраля.

По словам Алексея Качана, 328 семей, что составляет свыше 11%, продали выделенные им земельные участки по разным причинам, среди которых — отсутствие денег на строительство дома и стремление жить ближе к центру населенного пункта.

Читайте также

В Пензенской области допущены нарушения при предоставлении жилищных выплат

Он добавил, что 124 семьи — более 4% — решили вопрос об использовании земельного участка в пользу возведения дома, из них только 21 уже завершила строительство.

«В очереди на предоставление земельного участка остаются 223 многодетные семьи», — уточнил министр, пояснив, что больше всего очередь в Каменском районе, где в ней числится 41 семья, в Пензе — 35, в Бессоновском и Белинском районах — 27 и 26 соответственно.

Алексей Качан также привел данные, согласно которым, по состоянию на 1 февраля 2020 года в Пензенской области проживают 9 тыс. 817 многодетных семей, из них 4 тыс. 378, по предварительным данным, могут претендовать на получение земельных участков, обратились в органы местного самоуправления по этому вопросу 3 тыс. 730, из них нуждающимися признаны 3 тыс. 171.