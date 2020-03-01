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Власти Пензы предложили жителям размещать в соцсетях информацию о ямах на дорогах

11:34 | 01.03.2020 | ЖКХ

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Пенза, 1 марта 2020. PenzaNews. Представители администрации Пензы предложили жителям информировать городские власти о ямах на дорогах через официальные аккаунты мэрии в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Instagram.

Власти Пензы предложили жителям размещать в соцсетях информацию о ямах на дорогах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Кроме того, можно направить письмо с фотографией на электронную почту муниципального казенного учреждения «Департамент ЖКХ города Пензы», которое координирует работы по ремонту дорог.

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Как уточняется в сообщении, распространенном пресс-службой мэрии, в эти выходные специалисты устраняют дефекты на дорогах от улицы Кольцова до Ново-Западного кладбища, на дублере улицы Окружной, на улицах Чаадаева, Пушкина, на проспекте Строителей, между поселками Заря и Нефтяник.

«Восстановление разрушенных участков проезжей части осуществляется асфальтовой крошкой, а также при помощи специальной установки — кохера. В этом случае используется литой асфальт, который позволяет проводить работы в условиях низких температур. Главная цель — минимизировать количество разрушений дорожного полотна для обеспечения безопасности движения, сохранить асфальтовое покрытие до весенне-летнего периода, когда начнется капитальный ремонт дорог», — говорится в тексте.

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