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Прокуроры за год выявили 1,7 тыс. нарушений в сфере безопасности дорожного движения

12:19 | 29.02.2020 | Общество

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Пенза, 29 февраля 2020. PenzaNews. Сотрудники органов прокуратуры Пензенской области выявили 1 тыс. 745 нарушений законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в 2019 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуроры за год выявили 1,7 тыс. нарушений в сфере безопасности дорожного движения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Для их устранения прокурорами принесено 267 протестов, в суды направлено 387 заявлений, внесено 539 представлений», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что к дисциплинарной ответственности привлечены 502 виновных лица, к административной — 42.

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«О недопустимости нарушений закона предостережены 33 должностных лица. По материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждено восемь уголовных дел», — уточнила представитель регионального надзорного ведомства.

По словам Светланы Артамоновой, к наиболее распространенным нарушениям относятся недостатки в деятельности владельцев автодорог, прежде всего местного значения, а также обслуживающих организаций.

«Чаще всего они были связаны с отсутствием необходимых дорожных знаков, ограждения, разметки, непринятием мер по организации стационарного освещения», — пояснила старший помощник прокурора.

Она отметила, что часть нарушений была связана с проведением торгов и расходованием средств дорожного фонда.

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