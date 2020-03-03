Впервые рассчитан индекс цифровизации городского хозяйства Пензы ЖКХ

Пенза, 3 марта 2020. PenzaNews. Эксперты впервые рассчитали индекс цифровизации городского хозяйства Пензы в рамках определения IQ городов по методике, разработанной Минстроем России совместно с Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова.

Фото: Minstroyrf.ru

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Владимир Якушев во вторник, 3 марта, представил результаты, полученные по итогам изучения ситуации в 191 городе.

«При первом подсчете IQ городов определен базовый уровень цифровизации городского хозяйства по состоянию на 2018 год. Показатель, который мы получим в этом году, покажет эффективность мероприятий, которые реализовали города в 2019 году по ведомственному проекту «Умный город», — сказал он.

Глава Минстроя добавил, что индекс позволит ежегодно оценивать уровень цифровизации и эффективность внедрения решений «Умного города», выявлять перспективные направления их дальнейшего развития.

«По сути, важным показателем эффективности будет не само значение индекса, а величина изменений от года к году», — подчеркнул Владимир Якушев.

Фото: Minstroyrf.ru

Индекс рассчитан для столиц субъектов РФ и для городов с населением свыше 100 тыс. человек, а также для городов, в которых живет меньшее количество людей, но они решили участвовать в определении IQ по своей инициативе.

Среди крупнейших городов с численностью населения от 1 млн. человек лидерами стали Москва с показателем 81,19, Казань — 52,58 и Санкт-Петербург — 50,37.

Пенза вошла во вторую группу, объединившую города, в которых живут от 250 тыс. до 1 млн. человек. В ней максимальное значение индекса получили Химки — 66,32. Далее следуют Балашиха с показателем 59,38 и Тюмень — 58,31. По результатам оценки хода и эффективности цифровой трансформации городского хозяйства по итогам 2018 года индекс Пензы составил 40,22.

Среди больших городов с численностью населения 100–250 тыс. человек лучшие результаты продемонстрировали Реутов, Серпухов и Электросталь, индексы которых составили 71,35, 63,5 и 61,88 соответственно.

В числе 20 городов с населением менее 100 тыс. человек отличились Дубна, Ивантеевка и Наро-Фоминск с показателями 72,48, 62,18 и 41,02.

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Как сообщает пресс-служба Минстроя России, система оценки включала в себя анализ 10 направлений цифровой трансформации. Это «Городское управление», «Умное ЖКХ», «Инновации для городской среды», «Умный городской транспорт», «Интеллектуальные системы общественной безопасности», «Интеллектуальные системы экологической безопасности», «Туризм и сервис», «Интеллектуальные системы социальных услуг», «Экономическое состояние и инвестклимат», «Инфраструктура сетей связи».

Каждый из них включал в себя от одного до 11 индикаторов, общее число которых составило 47.

Планируется синхронизировать IQ городов с индексом качества городской среды.