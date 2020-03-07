Месячник по благоустройству стартует в Пензе 16 марта ЖКХ

Пенза, 7 марта 2020. PenzaNews. Месячник по благоустройству пройдет в Пензе с 16 марта по 25 апреля. Соответствующее постановление городской администрации подписал мэр Андрей Лузгин.

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Согласно тексту документа, общегородской субботник намечено провести 25 апреля.

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Юридическим и физическим лицам рекомендовано очистить от загрязнений, покрасить фасады, цоколи, водостоки, ограждающие элементы жилых и общественных зданий, находящихся в их владении, выполнить санитарную уборку и благоустройство принадлежащих им земельных участков.

Также в период месячника будет проводиться работа по ремонту и покраске остановок общественного транспорта.

Руководителям компаний, осуществляющих управление многоквартирными домами, рекомендовано организовать уборку закрепленных территорий и вывоз мусора с них, а также ремонт детских и спортивных площадок.

МУП по очистке города должно организовать бесплатное временное размещение мусора на полигоне по захоронению твердых бытовых отходов, за исключением промышленного и строительного.