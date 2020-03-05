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Денис Леонтьев покидает пост вице-мэра Пензы

17:43 | 05.03.2020 | Политика

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Пенза, 5 марта 2020. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Денис Леонтьев покидает занимаемый пост. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила руководитель пресс-службы мэрии Анастасия Соборникова.

Денис Леонтьев покидает пост вице-мэра Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она уточнила, что четверг, 5 марта, станет для Дениса Леонтьева последним рабочим днем в должности вице-мэра.

«Контракт расторгнут по соглашению сторон», — уточнила собеседница агентства.

Анастасия Соборникова добавила, что исполнение обязанностей вице-мэра по городскому хозяйству с 6 марта возложено на заместителя главы администрации Пензы по земельным и градостроительным вопросам Магомеда Агамагомедова.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Денис Леонтьев в разные годы работал заместителем директора МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» и начальником городского управления муниципального имущества.

12 декабря 2018 года стал замглавы администрации Пензы по экономике и развитию предпринимательства. На данном посту сменил Андрея Шевченко, который возглавил филиал ООО «Экопром» в Кузнецке.

В октябре 2019 года Денис Леонтьев принял участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Пензы, по результатам которого пост мэра занял Андрей Лузгин.

В конце января 2020 года Денис Леонтьев начал исполнять обязанности вице-мэра по городскому хозяйству. Ранее эту должность освободил Юрий Ильин, который возглавил ООО «Горводоканал». При этом пост вице-мэра по экономике и развитию предпринимательства занял Герман Дорофеев.

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