В Пензе открыта обновленная галерея почета работников ЖКХ ЖКХ

Пенза, 13 марта 2020. PenzaNews. Обновленная галерея почета работников ЖКХ торжественно открыта в Пензе в преддверии профессионального праздника, который представители отрасли жилищно-коммунального хозяйства будут отмечать в предстоящее воскресенье, 15 марта.

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В нее занесены 10 организаций и 20 передовиков, добившихся успехов в работе.

Отмечены результаты деятельности мокшанского ООО «Кристалл один» (руководитель Анна Чевтаева), ООО «Управляющая компания «Милана» (Евгений Ведяшев), ООО «Спецтранс» (Дмитрий Лахно), ООО «Экоград» (Александр Молоканов), ООО «Жилищно-эксплуатационный участок №6» (Борис Глухов), МУП «Пензадормост» (Юрий Парастаев), зареченского МП «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства» (Андрей Шалимов), белинского МКП «Тепловодоснабжение» (Андрей Мунцов), МУП Бессоновского сельсовета «Исток» (Юрий Ходцев) и зареченского АО «Единый расчетно-кассовый центр» (и.о. генерального директора Александр Токарев).

Также в галерею почета занесены замначальника отдела правовой, кадровой и организационной работы управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области Юлия Храмова, механизатор шемышейского ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» Юрий Чистопрудов, мастер АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Сергей Иванов, электрогазосварщик ООО «Горводоканал» Сергей Кузменко, дворник ЖСК «Аист» Нина Фомина, рабочий МУП «Наровчатское жилищно-коммунальное хозяйство» Александр Мамонкин и инженер абонентского отдела сердобского МКП «Водопроводно-канализационное хозяйство» Алексей Приданкин.

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Кроме того, этой чести удостоены дворник зареченского ООО «ЖЭУ-2» Янина Качкуркина, электрогазосварщик ООО «ЭнергоПромРесурс» Виталий Ухабин, председатель СПОК «Труев» Кузнецкого района Равиль Амиров, машинист экскаватора МКП Никольска «Город» Валентин Каргин, слесарь-сантехник кузнецкого ООО «Жилищно-эксплуатационный участок №6» Михаил Кирьянов, слесарь аварийно-восстановительных работ ООО «Горводоканал» Вячеслав Журавлев и директор ООО «Водоснаб» Башмаковского района Геннадий Боченков.

Помимо этого, отмечены главный инженер нижнеломовского ООО «Чистый город» Виктор Журавлев, управляющий многоквартирными домами ООО «ПензаЖилСервис» Владимир Дорошенко, директор МУП «Теплоснабжение» города Сурска Марина Храмова, дворник ООО «УК «Твой дом – Фаворит» Алла Мизюряева, заместитель начальника эксплуатационного района №1 МКП «Теплоснабжение города Пензы» Равиль Рахматуллин и замдиректора МУП по очистке города Хайдяр Кильдеев.