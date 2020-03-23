Пензенский губернатор обратил внимание на бардак на улицах ЖКХ

Пенза, 23 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, комментируя ход работ по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов, обратил внимание на бардак на улицах.

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«Погодные условия позволяют, но бардака, извините за такое слово, очень много, очень много. Нерешенных вопросов много. Мусора много», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в понедельник, 23 марта.

Глава региона подверг критике деятельность мэрии Пензы, отметив, что до настоящего времени не назначен заместитель главы администрации по городскому хозяйству.

В частности, Иван Белозерцев выразил мнение, что в выходные работы по благоустройству были организованы неэффективно.

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«Не занимаетесь. Никому ничего не надо. Ждете объездов, ждете толчка. Это касается областного центра и районов», — констатировал губернатор.

По его словам, в условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) необходимо скорректировать работу сотрудников коммунальных предприятий, которые должны выходить на объекты небольшими группами — не более 10 человек, однако полностью отказываться от мероприятий по благоустройству оснований нет.

В продолжение совещания на экране были продемонстрированы кадры, сделанные на улицах Пензы.

«Что за забор? Это что за уродство?» — возмутился Иван Белозерцев, комментируя фотографии.

«Сидите, заседаете там, в здании администрации, о высших материях размышляете. Благоустройством надо заниматься!» — подчеркнул губернатор Пензенской области.