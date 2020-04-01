Жителей Пензенской области на три месяца освободили от уплаты взносов на капремонт ЖКХ

Пенза, 1 апреля 2020. PenzaNews. Жители Пензенской области не будут платить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в ближайшие три месяца. Соответствующее постановление губернатор Иван Белозерцев подписал в среду, 1 апреля, в связи с действием на территории региона режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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«Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года», — говорится в тексте документа.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

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В настоящее время в Пензенской области заключены договоры на капремонт 166 объектов на сумму 543 млн. рублей. Работы ведутся в 103 домах, в 63 они приостановлены из-за ситуации с коронавирусом.

В стадии заключения находится еще 62 договора. В отношении 69 объектов проводятся конкурсные процедуры с целью определения подрядных организаций.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 1 апреля, в России зарегистрировано 2 тыс. 777 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. За весь период выздоровели 190 человек. Скончались 24 человека.

В Пензенской области зарегистрировано 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Пока никто из госпитализированных не выписан. Умер один человек.