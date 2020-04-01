EN
20:11:24 Среда, 1 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 16 случаев коронавируса, введен режим самоизоляции для всех граждан

Жителей Пензенской области на три месяца освободили от уплаты взносов на капремонт

15:30 | 01.04.2020 | ЖКХ

Печать

Пенза, 1 апреля 2020. PenzaNews. Жители Пензенской области не будут платить взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в ближайшие три месяца. Соответствующее постановление губернатор Иван Белозерцев подписал в среду, 1 апреля, в связи с действием на территории региона режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Жителей Пензенской области на три месяца освободили от уплаты взносов на капремонт. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Собственники помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года», — говорится в тексте документа.

Постановление вступает в силу со дня подписания.

Читайте также

В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом выросло до 16

В настоящее время в Пензенской области заключены договоры на капремонт 166 объектов на сумму 543 млн. рублей. Работы ведутся в 103 домах, в 63 они приостановлены из-за ситуации с коронавирусом.

В стадии заключения находится еще 62 договора. В отношении 69 объектов проводятся конкурсные процедуры с целью определения подрядных организаций.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 1 апреля, в России зарегистрировано 2 тыс. 777 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. За весь период выздоровели 190 человек. Скончались 24 человека.

В Пензенской области зарегистрировано 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Пока никто из госпитализированных не выписан. Умер один человек.

Новости партнеров
Читайте также
Пользователи Wink увидят онлайн-концерт группы «Ария» Глава СКР отреагировал на сюжет о жилье, построенном в Сурске в 2014 году
Заразившиеся коронавирусом пензячки контактировали с ранее заболевшей пенсионеркой Более половины респондентов считают, что по месту их жительства недостаточно спортсооружений
В Пензенской области не исключают неблагоприятного развития ситуации с коронавирусом Виктор Шишикин назначен директором ГКУ «Мокшанское лесничество»
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама

Мы публикуем только проверенную информацию о коронавирусе COVID-19 в Пензенской области.

Подпишись прямо сейчас в «Яндекс.Дзен» на канал PenzaNews.

Подпишись прямо сейчас в Telegram на наш канал @PenzaNews или бот @PenzaNewsBot.