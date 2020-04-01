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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 16 случаев коронавируса, введен режим самоизоляции для всех граждан

В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом выросло до 16

11:20 | 01.04.2020 | Медицина

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Пенза, 1 апреля 2020. PenzaNews. Число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло в Пензенской области до 16 человек. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом выросло до 16

Фото: Стопкоронавирус.рф

По данным ведомства, за последние сутки выявлено четыре новых случая.

Определен круг лиц, с которыми контактировали эти граждане. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

В России зарегистрировано 2 тыс. 777 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки диагноз подтвержден у 440 человек.

За весь период в связи с выздоровлением из медучреждений страны выписаны 190 человек. 24 пациента, у которых был выявлен коронавирус, умерли, в том числе один — в Пензе.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензенской области с 31 марта введен режим самоизоляции для всех граждан.

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