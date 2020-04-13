На ликвидацию последствий снегопада в Пензенской области уйдет несколько дней — губернатор ЖКХ

Пенза, 13 апреля 2020. PenzaNews. Несколько дней потребуется для ликвидации последствий обрушившегося на Пензенскую область снегопада, в результате которого оказались повалены деревья и оборваны линии электропередач. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«В регионе еще несколько дней будут устраняться [...] последствия снегопада», — сказал руководитель субъекта федерации в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи, которое транслировалось в его аккаунте в Instagram.

Иван Белозерцев уточнил, что менее чем за сутки в Пензенской области выпало более 30 см снега.

Губернатор раскритиковал действия властей Пензы по борьбе с последствиями стихии.

«Я считаю, что, несмотря на немалые усилия, областной центр не справился в полном объеме с этой задачей — с оперативной очисткой улиц от снега, особенно тротуаров», — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что также проблемы наблюдались в районах области.